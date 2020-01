La luna piena del lupo regala un’eclissi da non perdere

Luna piena del Lupo, stasera 10 gennaio, con un’imperdibile eclissi osservabile dall’Italia. Lo spettacolo sarà in orario comodo e, in presenza di un cielo sereno, assicurato. L’eclissi sarà penombrale, quindi la Luna sarà ancora visibile ma “sbiadita”.

La Luna piena di gennaio è chiamata Luna del Lupo nella tradizione dei nativi americani a causa del forte legame di questa Luna con i lupi: questi splendidi animali, infatti, si aggiravano affamati nei freddi paesaggi innevati del pieno inverno.

Comunque, altri nomi erano diffusi in diverse tribù: Vecchia Luna o la Luna dopo Yule: Yule è il nome che veniva dato nel mondo germanico al solstizio d’inverno (la tradizione druidica parla invece di Alban Arthan, la festa della Luce di Re Artù). Qualcuno, inoltre, chiamava la Luna piena di gennaio anche Luna piena della Neve, strettamente legata al periodo invernale, ma in realtà era più frequentemente chiamata così quella di febbraio.

E quest’anno questa stupenda e “famosa” luna piena ci regala uno spettacolo in più, l’eclisse penombrale: meno evidente dell’eclisse “classica” ma non meno affascinante, è così chiamata perché la Luna transiterà solo per la penombra della Terra, senza essere occultata dall’ombra. Il disco del nostro satellite, in fase di piena, sarà dunque ancora visibile, ma “sbiadito”.

Foto: Timeanddate

Il fenomeno inizierà alle il 10 gennaio alle 18,07 per terminare 22.12, con il picco massimo atteso alle 20.10 (ore italiane). Orari ottimi per la visibilità dell’eclisse (tempo permettendo), perché la Luna sarà sempre sopra l’orizzonte.

Foto: Timeanddate

Comunque, per chi non ha possibilità o voglia, di seguire l’evento dal vivo (sempre meglio chiaramente) è stato attivato anche un servizio streaming che immortalerà tutta l’eclissi per tutte le sue fasi.

Nella mappa il cielo del 10 gennaio alle 20.10 circa, quando è atteso il picco.

Buona visione!

Roberta De Carolis