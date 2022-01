Tutti pronti per ammirare la Luna piena della Neve, il plenilunio d’inverno

Nel mese più rigido dell’anno ecco brillare la Luna piena della Neve: il 16 febbraio sarà stupendo in cielo il plenilunio d’inverno per antonomasia. Tecnicamente del tutto piena alle 17.57 ora italiana, sarà più splendente nei nostri cieli con la piena oscurità.

I nativi americani chiamavano questa luna piena Luna della Neve, perché appariva (e appare tuttora) in cielo quando le nevi più pesanti cadono e ammantano i paesaggi invernali. Ma, poiché la caccia diventava molto difficile per alcune tribù, alcuni preferivano chiamarla Luna della Fame.

Anche se probabilmente i più famosi, non sono comunque questi gli unici nomi di questa splendida luna. Come riportato da Moongiant, i Celti la chiamavano infatti la Luna di ghiaccio, ma è anche conosciuta con nomi più sinistri, come la Luna ossea, nome dato dalla tribù dei Cherokee perché a questo punto le scorte di cibo invernali della tribù di solito erano diminuite al punto tale che le persone dovevano rosicchiare ossa e cucinare zuppa di midollo osseo per sopravvivere.

Ci sono poi culture che hanno preferito appellativi meno lugubri e tristi: la tribù degli Hopi la chiama la Luna della Purificazione e del Rinnovamento, poiché questa è solitamente la prima luna piena dell’anno secondo il calendario lunare. E infatti i popoli che seguono questo calendario, come quelli dell’Asia orientale, associano la Luna piena di neve a nuovi inizi. Gli antichi cinesi, ad esempio, la chiamavano Luna che sboccia.

Questa luna piena, che per le culture occidentali ha molteplici significati come abbiamo visto legati all’inverno, al freddo e all’approvvigionamento di cibo, è significativa anche in altre culture. Per esempio è il segno della Māgha Pūjā, un’importante festa buddista che celebra Buddha intento a raccogliere i suoi primi 1.250 discepoli.

E noi oggi? Possiamo di certo pensare a cosa rappresenta per noi, ma soprattutto ammirare lo spettacolo. Occhi al cielo dunque al tramonto (nella mappa il cielo del 16 febbraio 2022 alle 18.00 circa).

Fonti di riferimento: UAI / Moongiant

