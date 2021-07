La luna piena del cervo potrebbe apparire rossa (e il motivo non vi piacerà)

Il 24 luglio ammireremo la luna piena del cervo. Il plenilunio di luglio, così definito in passato dai nativi americani, quest’anno potrebbe tingersi di rosso ma purtroppo non sarà merito di un’eclissi totale.

I numerosi incendi che stanno devastando Stati Uniti e Canada, in quelle aree, potrebbero far apparire la luna di una tonalità arancione-rossastra. Si tratta di un effetto ottico, la luna è fin troppo distante per essere influenzata dai nefasti effetti terrestri. Ma per noi, in questo caso per americani e canadesi, che osserveranno la luna piena del cervo, il 24 luglio, il suo faccione non sarà bianco ma arrosato.

Enormi incendi stanno bruciando in diversi stati occidentali degli Usa, ma i venti stanno portando il fumo molto più lontano, andando alla deriva attraverso New York e creando malsane albe colorate e lune dai colori innaturali, in tutto il Paese. La presenza di una costante foschia lascia pensare che anche la luna piena di questo mese potrebbe avere lo stesso bagliore arancione.

Come mostrano i satelliti della Nasa che si occupano del monitoraggio degli incendi in tutto il mondo,

Purtroppo il problema degli incendi non riguarda solo gli Stati Uniti e il Canada. In questo momento anche la Siberia, in particolare le zone normalmente più fredde, stanno facendo i conti con incendi da record. Nei giorni scorsi la Russia è stata costretta anche a inviare il supporto dei militari.

E la Luna Rossa non fa altro che ricordarci che stiamo vivendo un inferno sulla Terra.

