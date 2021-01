Affacciati alla finestra! La Luna, Mercurio, Giove e Saturno sono visibili tutti insieme

Ancora uno spettacolo da ammirare per gli amanti del cielo. Tre pianeti e la luna daranno luogo a una suggestiva congiunzione visibile a occhio nudo. Prepariamoci ad ammirare uno degli eventi più belli di tutto il mese.

Il cielo ci regala ancora una delle sue meraviglie. La Luna è appena “nata”. Il 13 gennaio infatti è nella fase di novilunio ma dal 14 tornerà a essere visibile. Ad accoglierla saranno tre prodi pianeti: Mercurio, Giove e Saturno. Essi si troveranno nella stessa porzione di cielo, a tu per tu col nostro satellite naturale e tutti in fila. Una sorta di trenino di corpi celesti.

Ad aprire la fila sarà la Luna, seguita da Mercurio e da Giove. L’ultimo, più in basso, è Saturno. Un’altra particolarità: si troveranno tutti nella costellazione del Capricorno. Anche se apparentemente vicini, i pianeti saranno lontanissimi. Tra loro infatti ci sono milioni e milioni di chilometri. Non per noi che li osserviamo dalla Terra e abbiamo una prospettiva d’eccezione.

Come fare per ammirare la congiunzione

Anche se i quattro corpi celesti saranno molto luminosi (un po’ meno la Luna, che sarà un sottile falcetto), individuarli non sarà semplicissimo perché essi si confondono tra le luci del crepuscolo serale. Per trovarli sarà necessario guardare a sud-ovest a partire dalle.

La mappa che segue mostra il cielo del 14 gennaio alle 17.15 circa.

Poi i tre pianeti tramonteranno e non saranno più visibili. I primi due a sparire sull’orizzone sud-ovest saranno Giove e Saturno, alle 17.50. Poi, pochi minuti dopo anche Mercurio e la Luna li seguiranno.

Incrociamo le dita e speriamo che il maltempo dia tregua regalandoci un bel cielo stellato.

Fonti di riferimento: Uai

