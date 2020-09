Il romantico bacio di Luna e Marte circondato di stelle cadenti

Imperdibile spettacolo in arrivo stanotte: la Luna incontrerà Marte circondata di stelle cadenti. È necessaria attenzione e forse un pizzico di fortuna, ma lo spettacolo merita davvero.

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre il nostro satellite in fase calante e il pianeta rosso si incontreranno nella costellazione dei Pesci. Ma non finisce qui, perché proprio nella stessa notte, è atteso anche il picco delle epsilon Perseidi, che ultimamente hanno regalato grandi soddisfazioni a esperti e inguaribili romantici.

Purtroppo quest’anno la Luna sarà particolarmente luminosa (è stata piena lo scorso 2 settembre) e il radiante delle epsilon Perseidi, come le più famose “sorelle di agosto”, è nella costellazione di Perseo, visivamente vicina a quella dei Pesci dove ci sarà il bacio celeste.

Tuttavia il radiante sarà osservabile per tutta la notte e piccoli “spostamenti” nella congiunzione non toglieranno nulla allo spettacolo (nella mappa il cielo del 6 settembre alle 0.30 circa). Quindi non è detta l’ultima parola!

Ma se proprio non riusciremo ad esprimere i desideri, conserviamoli: nella notte tra l’8 e il 9 settembre è atteso infatti il piccolo delle Perseidi di settembre, corrente generata dalla cometa Bradfield. E nella prima parte della notte tra l’11 e il 12 avremo una buona opportunità di ammirare le alfa Triangulidi.

Occhi al cielo!

Fonti di riferimento: UAI meteore / UAI

