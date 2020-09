Luna, Giove e Saturno: in arrivo il triangolo celeste da non perdere (e lo possiamo vedere a occhio nudo)

Quella del 25 settembre sarà una serata spettacolare: Luna, Giove e Saturno saranno riuniti nella costellazione del Sagittario, tutti insieme a formare un romantico triangolo celeste nel firmamento. L’orario per noi sarà anche piuttosto comodo perché lo spettacolo sarà visibile già dopo il tramonto (nella mappa il cielo del 25 settembre alle 21 circa). Da non perdere!

Tutti e tre i corpi possono essere visti a occhio nudo, per vicinanza o particolare brillantezza (tempo permettendo), anche se per una migliore visione (es. per individuare gli anelli di Saturno) è comunque preferibile almeno un binocolo.

Le congiunzioni a tre non sono molto frequenti e triangoli come questi sono veramente speciali. Tra l’altro, il nostro satellite avrà superato il primo quarto (in fase crescente), quindi decisamente visibile.

Certo sarà importante cercare un posto privo di inquinamento luminoso per godere appieno della vista (e naturalmente sperare in un cielo sereno). Sarà poi sufficiente alzare gli occhi (meglio con binocolo), puntarli verso sud a caccia della costellazione del Sagittario.

E non finisce qui, perché Giove e Saturno saranno poi protagonisti della più bella congiunzione di tutto il 2020, prevista per il 21 dicembre.

Tutti pronti?

Fonti di riferimento: UAI / Nasa

Leggi anche: