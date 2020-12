Aspettando la “stella di Natale”, oggi e domani la spettacolare congiunzione Luna-Giove-Saturno

Manca pochissimo alla rara e attesa congiunzione tra Giove e Saturno, ma i due pianeti del sistema solare già domani ci regaleranno un altro spettacolo da non perdere.

Cresce l’attesa per la “grande congiunzione” tra i due giganti, un evento che non si verificava da ben 400 anni ma già in questi giorni i pianeti sono sempre più vicini e domani daranno vita a un triangolo con la Luna.

Poco dopo il tramonto del sole, infatti, Giove e Saturno ormai a tu per tu saranno ben visibili a occhio nudo. Saturno sarà il più alto dei due. Poco lontano a tener loro compagnia sarà anche la luna. Quest’ultima sarà un sottile falcetto visto che è fresca fresca di novilunio (14 dicembre).

Per ammirare il terzetto basterà guardare a sud-ovest poco dopo il tramonto del sole. Essi si troveranno al limite tra le costellazioni del Sagittario e del Capricorno ma col passare delle ore saranno sempre più bassi sull’orizzonte, dove spariranno attorno alle.

La mappa che segue mostra il cielo di oggi 16 dicembre alle 17 circa:

Questa invece è quella del 17 dicembre alla stessa ora.

Per ammirarli bisognerà guardare il cielo entro le 18.45, poi sia Saturno che Giove e infine la luna spariranno sull’orizzonte sud-occidentale.

