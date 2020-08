Agosto ci saluta con tre notti di spettacoli in cielo: imperdibili le congiunzioni della Luna sotto una pioggia di stelle cadenti

Finale pirotecnico per il mese di agosto: dal 28 al 31 del mese imperdibili le congiunzioni della Luna con Giove e Saturno sotto una pioggia di stelle cadenti: le meteore Aurigidi infatti daranno il benvenuto al mese di settembre. Altro che fuochi d’artificio: ci pensa Madre Natura!

La Luna passeggerà in cielo a fine mese incontrando prima Giove e poi Saturno, dando vita ad un bis di congiunzioni imperdibile con la possibilità di osservare anche il terzo pianeta disallineato. La visione di Saturno, comunque, è consigliabile con un telescopio perché ai limiti della visibilità a occhio nudo.

E non finisce qui, perché alle porte di settembre daranno spettacolo le meteore Aurigidi, così chiamate perché il radiante, ovvero il punto da cui sembrano originarsi, è posto nella costellazione Auriga. Sarà necessario volgere lo sguardo in una zona del firmamento diversa rispetto a quella delle congiunzioni, ma con un pizzico di fortuna potremo vedere anche gli spettacoli contemporaneamente.

Si inizia la notte tra il 28 e il 29 agosto, quando il nostro satellite incontrerà il gigante gassoso nella costellazione del Sagittario, con il Signore degli Anelli che “osserva il bacio”. Sarà necessario puntare gli occhi (e il telescopio) verso sud-ovest nella serata inoltrata (nella mappa il cielo del 29 agosto alle 0.30 circa).

La notte successiva si rinnova lo spettacolo in diverso ordine: la Luna incontrerà infatti il Signore degli Anelli e stavolta sarà Giove ad “osservare il bacio”, sempre nella costellazione del Sagittario ma al limite con il Capricorno (nella mappa il cielo del 30 agosto alle 0.30 circa).

E in tutto ciò, mentre il nostro satellite incontra i due pianeti del Sistema Solare, si fanno sempre più abbondanti le meteore Aurigidi, attive dal 24 agosto all’8 settembre, che raggiungeranno il picco la notte in cui agosto ci saluta per dare il benvenuto a settembre (nella mappa il cielo dell’1 settembre alle 0.30 circa).

Se siamo fortunati, quindi, potremmo addirittura vedere le congiunzioni impreziosite da splendide meteore. Come spiega l’UAI, infatti, questo sciame mostra, in particolari circostanze gravitazionali coi pianeti maggiori, dei veri e propri exploit di centinaia di meteore (nonostante il nostro satellite sia in realtà vicino alla fase di piena, quindi molto luminoso).

Un finale di agosto veramente da non perdere. Occhi al cielo e desideri pronti!

Fonti di riferimento: UAI / UAI meteore

