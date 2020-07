Occhi al cielo nella notte tra il 5 e il 6 luglio: la Luna darà ancora spettacolo con Giove e Saturno, formando un romantico triangolo celeste che illuminerà il firmamento estivo. Una congiunzione da non perdere.

Il nostro satellite incontrerà il gigante gassoso e il Signore degli Anelli in cielo nella notte tra il 5 e il 6 luglio e non temiamo che il tempo non permetta lo spettacolo. Romantica serata estiva ci attende.

Basterà alzare gli occhi sull’orizzonte tra sud e sud-est e puntare lo sguardo verso la costellazione del Sagittario dove si troveranno tutti e tre gli astri. Per una migliore visione, soprattutto di Saturno, è consigliato l’uso di un telescopio. Il momento clou sarà dopo la mezzanotte (nella mappa il cielo del 6 luglio alle 0.30 circa).

Il nostro satellite, dunque, dopo aver regalato la splendida eclissi penombrale prevista appena il giorno prima, il mattino del 5 luglio e la notte darà vita al triangolo celeste. Un inizio di luglio luminoso che ci farà amare ancora di più l’inizio dell’estate.

Tutti pronti?

Fonti di riferimento: UAI

