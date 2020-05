In arrivo “l’eclissi di luna…delle fragole” visibile anche dall’Italia. Quando e come ammirarla

Di recente, il 7 maggio, abbiamo ammirato l’ultima superluna del 2020 ma il nostro satellite naturale a giugno ci regalerà un altro spettacolo. Il 5 giugno infatti ammireremo l’eclissi di luna…delle fragole.

Il plenilunio di giugno è noto come “Strawberry Moon” o “Luna delle Fragole”, definizione data dalla tribù dei nativi americani Algonchini a causa del periodo di raccolta delle fragole, che cadeva appunto nel mese di giugno. In Europa, viene definita Luna delle Rose perché in questo periodo i fiori esplodono nella loro colorata e profumata bellezza.

Ma quest’anno la luna piena di giugno offrirà ancora un altro motivo per ammirarla: quel giorno assisteremo a un’eclissi penombrale di luna. Il nostro satellite naturale infatti sarà parzialmente oscurato dall’ombra terrestre.

Un’eclissi di luna si verifica infatti quando la Terra si trova tra il sole e la luna ed è perfettamente allineata con i due corpi celesti. La sua ombra in quel momento oscura in parte o totalmente la Luna, generando l’eclissi.

Nelle eclissi lunari il cono d’ombra proiettato dalla Terra è molto più ampio della Luna ed è accompagnato da un cono ancora più vasto chiamato cono di penombra, in cui solo una parte dei raggi del Sole vengono “bloccati” dalla Terra. Di conseguenza, quando la luna attraversa il cono di penombra si verifica l‘eclissi penombrale.

Ed è quello che accadrà il 5 giugno. L’evento sarà visibile da tutta l’Europa, Italia inclusa, da parte dell’Asia, dell’Africa e dell’Australia ma non sarà possibile vederlo dal continente americano.

Cosa vedremo? La luna sarà parzialmente coperta da un’ombra scura L’eclissi inizierà alle 19.45 (ora italiana), raggiungerà la massima visibilità alle 21.26 e sparirà dal cono di penombra alle 23.04.

Un’altra eclissi di penombra il 5 luglio

La luna ci regalerà subito una doppietta. Quella di giugno infatti non sarà l’unica eclissi che ammireremo. Già il mese dopo, il 5 luglio, avremo la possibilità di vedere una nuova eclissi di penombra.

Forse già allora avremo la possibilità di spostarci all’esterno della nostra abitazione per ammirarla. La speranza è che le restrizioni verranno allentate ancora di più per poter ammirare l’eclissi di luna al meglio, al riparo dalle luci artificiali e dall’inquinamento luminoso.

Qui tutte le informazioni e le mappe fornite dalla Nasa relative all’eclissi di luna del 5 giugno

