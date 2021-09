Luna del Cacciatore: arriva la prima luna piena d’autunno, potrebbe essere arancione

Non è stata quella di settembre la prima luna piena d’autunno (per poco), ma sarà quella di ottobre, in arrivo il 20 del mese. Ecco come ammirare la bellissima Luna del Cacciatore che potrebbe sembrare arancione.

È il 20 ottobre 2021 e sono le 16.56 ora italiana: vediamo il chiarore che precede il tramonto, ma poco dopo aver salutato il Sole (18:20 ora italiana) potremo vedere una stupenda luna piena (tempo permettendo): è la Luna del Cacciatore, la prima d’autunno.

Perché Luna del Cacciatore

La Luna piena di ottobre era chiamata Luna del cacciatore dai nativi americani, in particolare dalla tribù degli Algonchini (la più numerosa), proiettati verso l’inverno per il quale era necessario raccogliere scorte di cibo.

Nei campi dei nativi americani era dunque tutto un fremito di caccia, in un periodo ancora privo di neve con molti animali ancora “disponibili”. Come spiega l’UAI, questa Luna, probabilmente a causa delle incombenti minacce della stagione più fredda, era particolarmente riverita, sia nel Vecchio che nel Nuovo Continente.

Ma non sempre la luna piena di ottobre è chiamata così. Innanzitutto a volte è chiamata anche Luna del Sangue o Luna Sanguigna sempre per via della “spietata” caccia, ma soprattutto, se il plenilunio di ottobre è più vicino all’equinozio di autunno di quello di settembre, viene chiamata la Luna del Raccolto (come avvenuto nel 2017).

Leggi anche: Luna piena di ottobre: 5 cose da sapere sulla luna piena del raccolto cara ai nativi

Come ammirare la Luna del Cacciatore 2021

Nella maggior parte del mondo la fase di piena sarà il 20 ottobre e per noi veramente molto vicina al tramonto. Guardiamo tutti il cielo 20 ottobre, verso Est, dove sorge la nostra meravigliosa Luna (nella mappa il cielo del 20 ottobre alle 19:30 circa).

Una curiosità: solo in Australia e in Nuova Zelanda sarà già il 21 ottobre quando farà capolino in cielo la Luna del Cacciatore.

Luna “arancione”?

La prossima luna piena non sarà Super, quindi non particolarmente grande né luminosa, ma potrebbe apparire arancione. A differenza della Luna Blu (che blu non è) questo è un effetto fisico dovuto alla sua vicinanza all’ora del tramonto.

In generale le lune piene sorgono vicino al tramonto ma quella del prossimo 20 ottobre sarà piena alle 16:56 e il tramonto sarà completo alle 18:20. Come spiega EarthSky, meno di un’ora e mezza tra gli eventi e i nostri occhi avranno l’illusione (l’illusione della luna) che la sia rossastra o forse proprio arancione.

Appena sorta infatti (dopo il tramonto del Sole), la Luna sarà vicina all’orizzonte. E, guardando l’orizzonte, i nostri occhi “attraversano” uno spessore maggiore dell’atmosfera terrestre rispetto a quello sperimentato puntando lo sguardo più in alto.

Il fenomeno è il “solito” scattering di Rayleight, che fa apparire anche il cielo al tramonto rossastro (mentre blu di giorno, nuvole a parte). Così una Luna vicino all’orizzonte potrebbe essere rossastra lo stesso, o forse proprio arancione.

Leggi anche: Perché il cielo è azzurro di giorno e rosso al tramonto?

Pronti allo spettacolo?

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Earthsky

Leggi anche: