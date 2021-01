La luna circondata dalla sua corona: l’immagine italiana che ha conquistato la Nasa

E’ la prima immagine italiana scelta dalla Nasa come “Foto Astronomica del Giorno”. Un fenomeno naturale eccezionale che vede la luna come protagonista avvolta, come una regina, dalla sua corona. Il nostro satellite naturale è stato immortalato dall’astrofotografa Alessandra Masi avvolto da un suggestivo alone. A completare il quadro la spettacolare congiunzione Giove-Saturno, con le Dolomiti a fare da sfondo.

La foto risale a circa un mese fa, a pochi giorni dalla Grande congiunzione, che ha visto come protagonisti i due colossi del nostro sistema solare. Alessandra Masi, di Pieve di Cadore, si trovava a 878 metri sul livello del mare nel cuore delle dolomiti venete.

Il 17 dicembre la fotografa ha avuto la fortuna (e la bravura) di immortalare uno degli eventi più suggestivi associati al nostro satellite: la corona lunare. Si tratta di un fenomeno ottico che, come spiega la Nasa, viene

“creato dalla diffrazione meccanica quantistica della luce attorno a singole goccioline d’acqua di dimensioni simili in una nuvola intermedia ma per lo più trasparente. Poiché la luce di colori diversi ha diverse lunghezze d’onda, ogni colore diffrange diversamente”.

Si tratta di uno dei pochi effetti di questo tipo che possono essere facilmente visibili ad occhio nudo. La Corona Lunare in particolare appare quando la luce della Luna attraversa i cirri.

La Luna con una suggestiva Corona in congiunzione con Giove e Saturno sopra Pieve di Cadore. 17 dicembre 2020La Corona… Posted by Alessandra Masi on Wednesday, January 6, 2021

“Finalmente, dopo diversi tentativi, sono riuscita a riprendere un bellissimo evento astronomico sopra il mio paese. Nelle mie foto includo sempre il territorio che mi circonda vista la grande fortuna che ho di vivere nel cuore delle Dolomiti, riconosciute dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, dove fortunatamente l’inquinamento luminoso è ridotto e permette di osservare e riprendere il cielo notturno anche poco distante dai paesi” ha raccontato all’Istituto Nazionale di Astrofisica.

E i suoi sforzi sono stati ripagati visto che ieri la Nasa ha scelto la sua immagine come foto del giorno. In foto vediamo in primo piano Pieve di Cadore di fronte ai Monti Sfornioi.

APOD: A Lunar Corona with Jupiter and Saturn (2021 Jan 19)Image Credit & Copyright: Alessandra… Posted by Astronomy Picture of the Day (APOD) on Tuesday, January 19, 2021

Complimenti Alessandra e grazie per questa bellissima immagine della Regina del cielo!

Fonti di riferimento: Apod/Nasa, INAF

