Luglio è il mese della luna: l’unico del 2021 che ospiterà 5 fasi lunari

Il mese di luglio sarà l’unico del 2021 a ospitare 5 fasi lunari. Un evento che sembra impossibile ma che invece lo è, e la spiegazione è semplice

La luna non smette mai di far parlare di sé. Dopo aver ammirato l’eclissi di maggio e la superluna di giugno, anche luglio vuole la sua parte, rendendosi unico in tutto il 2021. In questo mese infatti avremo ben 5 fasi lunari, contro le 4 che si avvicendando di consueto.

Un evento strano? Tutt’altro. Si tratta semplicemente di numeri. Possiamo avere 5 fasi lunari in ununico mese ogni volta che una di esse cade nel primo o nel secondo giorno del mese stesso: visto che tra una fase e l’altra passano 29,5 giorni, tutti i mesi nel nostro calendario gregoriano (ad eccezione di Febbraio) possono ospitare cinque fasi lunari.

Parliamo ovviamente di fasi lunari in senso astronomico: per una persona che ammira la Luna, la Luna stessa può sembrare piena per due o tre giorni consecutivi, ma dal punto di vista astronomico le fasi della Luna non hanno alcuna durata, bensì si verificano in un determinato istante, spiega l’Unione Astrofili Italiani.

Le fasi lunari di luglio

Spiega inoltre l’Uai che

poiché ci sono 4 fasi diverse, ogni 8 mesi circa una fase lunare si trova all’inizio del mese – e una fase analoga si avrà quindi alla fine dello stesso mese. Questo è un ragionamento condotto sulla durata media del mese: in pratica i nostri mesi hanno durate di 30 o 31 giorni, e il mese di febbraio (di 28 o 29 giorni) mette ogni volta il ciclo leggermente fuori fase. Febbraio, di contro, è l’unico mese che può ospitare solo tre fasi lunari.

Nel 2021, è luglio il mese fortunato. Il 1° del mese ha ospitato la luna all’ultimo quarto e lo farà anche l’ultimo giorno, il 31. Ecco le date dlele 5 fasi lunari di luglio:

1° luglio: ultimo quarto

10 luglio: luna nuova

17 luglio: primo quarto

24 luglio: luna piena

31 luglio: ultimo quarto

Per il prossimo mese con le 5 fasi lunari, dovremo attendere aprile 2022.

Fonti di riferimento: Uai

