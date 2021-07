Osservata per la prima volta la luce apparsa dietro a un buco nero. Einstein aveva ragione

Einstein lo aveva detto attraverso la sua teoria della relatività, ora gli scienziati di Stanford sono riusciti a vedere coi loro occhi cosa accade dietro a uno dei più misteriosi oggetti presenti nell’universo: i buchi neri. Un nuovo studio guidato dall’astrofisico della Stanford University Dan Wilkins ha permesso di osservare per la prima volta la luce che proviene dai buchi neri.

Guardando i raggi X scaraventati nell’universo dal buco nero supermassiccio al centro di una galassia lontana 800 milioni di anni luce, l’astrofisico ha notato una serie di brillamenti luminosi di raggi X. Poi, i telescopi hanno fatto il resto e registrato qualcosa di inaspettato: lampi aggiuntivi più piccoli e di diversi “colori” rispetto ai primi.

La strana scoperta, dettagliata in un articolo pubblicato il 28 luglio su Nature, è la prima osservazione diretta della luce da dietro un buco nero – uno scenario che era stato previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein ma mai confermato, fino ad ora.

I ricercatori in particolare hanno osservato i brillamenti luminosi provenienti dal gas che cadeva nel buco nero e che corrispondevano al riflesso della luce dal lato opposto del disco, piegati attorno al buco nero stesso dal suo forte campo gravitazionale.

Qualsiasi luce che entra in quel buco nero non esce, quindi non dovremmo essere in grado di vedere nulla dietro. Il motivo per cui possiamo vederlo è perché quel buco nero sta deformando lo spazio, piegando la luce e torcendo i campi magnetici intorno a sé