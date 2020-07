L’incontro della cometa Neowise con l’Etna in eruzione e col trabucco in Abruzzo

La cometa Neowise ormai è sempre meno visibile nei nostri cieli ma nonostante ciò continua a regalare immagini mozzafiato, come quelle immortalate proprio nei giorni scorsi in Sicilia, sull’Etna.

La sua lunga coda sembra affievolirsi e allungarsi sempre di più. Neowise nei giorni scorsi, esattamente il 23 luglio, è passata alla distanza minima dalla Terra e da allora non fa che allontanarsi attimo dopo attimo da noi.

Eppure non manca di regalare spettacolo. Proprio in questi giorni Neowise è stata fotografata sull’Etna, dalle pendici del vulcano siciliano. Diverse sono state le foto pubblicate, scattate dal catanese, come quella di Gianluca Musmeci, che in un post su Facebook ha scritto:

“Una bellissima serata trascorsa sull’#etna in compagnia di fantastica luna crescente che scompare piano piano dietro la montagnola, uno dei principali coni avventizi del #vulcano. Il tutto in attesa di poter immortalare la #cometa C/2020 #neowise accanto al #cratere di Sud Est, in questi giorni in piena attività stromboliana”.

Una bellissima serata trascorsa sull'#etna in compagnia di fantastica luna crescente che scompare piano piano dietro la… Pubblicato da Gianluca Musmeci Photography su Venerdì 24 luglio 2020

#Etna e #cometa #Neowise stanotte a Piano del Vescovo <3 #sicily #volcanoes ©️Photo Credit: Alberto Torrisi Pubblicato da EtNative – to explore Mount Etna su Giovedì 23 luglio 2020

Qui unì’altra bellissima immagine scattata dall’Abruzzo, col trabucco di Punta Aderci in primo piano:

La cometa Neowise incontra il trabucco di Punta Aderci, in Abruzzo. 📸 di Alberto Paolucci #meraviglie Pubblicato da Antonella Di Maggio su Venerdì 24 luglio 2020

Per continuare a guardare la cometa, bisognerà puntare lo sguardo a nord-ovest a partire dell 22 circa usando come guida la costellazione dell’Orsa Minore.

Per saperne di più su Neowise leggi il nostro approfondimento:

Fonti di riferimento: Nasa, Inaf

LEGGI anche:

Cometa Neowise agli sgoccioli: ultimi giorni per ammirarla. Poi tornerà tra 6700 anni

Cometa Neowise: dal Gargano al Gran Sasso, lo spettacolo nei cieli che ti farà venire voglia di vederla

Cometa Neowise, che meraviglia! Le immagini più belle dall’Italia, dal mondo e…dallo spazio