Stelle cadenti, non togliamo gli occhi dal cielo: stanno per arrivare le Leonidi! Quando ammirare il picco

Forse non riusciremo ad ammirare dal vivo l’eclisse parziale di luna più lunga del secolo, ma non possiamo mancare l’appuntamento con le stelle cadenti: la notte tra il 17 e il 18 del mese prepariamoci ad esprimere i nostri desideri, tornano le Leonidi.

Originate dai passaggi al perielio dalla cometa Tempel-Tuttle e attive quest’anno soprattutto dal 10 al 25 novembre, le meteore sono chiamate Leonidi perché il loro radiante, ovvero il punto da dove apparentemente partono, è situato nella costellazione del Leone.

Come spiega l’UAI, dato che la Tempel-Tuttle è transitata al perielio nel 1998 e che tornerà dopo 33 anni, quest’anno possiamo aspettarci la componente annuale, formata da meteore che in genere si mostrano con un aumento di frequenza per circa una giornata.

L’osservazione quest’anno purtroppo sarà sfavorevole poiché il massimo è atteso tra il 17 e il 18 di questo mese di novembre e, come sappiamo, il plenilunio è previsto il 19. Il radiante vicino alla stella gamma Leonidi sarà osservabile sopra l’orizzonte dalla mezzanotte in poi.

Ma per avere la maggiore probabilità di vedere qualche meteora, è consigliabile scrutare il firmamento dalle 5 del mattino all’alba, quando il nostro satellite volgerà al tramonto (nella mappa il cielo del 18 novembre alle 5.30 circa).

Pronti di desideri?

Fonti: UAI / UAI meteore

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: