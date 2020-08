Ancora stelle cadenti in arrivo: Kappa Cignidi, le meteore più colorate dell’estate

Il mese di agosto continua a regalare stelle cedenti. Abbiamo ammirato le Perseidi, le celebri meteore della notte di San Lorenzo, ma è in arrivo proprio in queste notti un nuovo sciame davvero spettacolare anche se meno noto: sono le Kappa Cignidi.

Queste meteore sono considerate molto interessanti e, come spiega l’Uai, sono probabilmente ciò che resta di una cometa che si è frantumata nel suo passaggio ravvicinato al sole. I suoi frammenti ogni anno in questo periodo incontrano la nostra atmosfera regalando meteore lente e colorate e a volte anche dei bolidi.

“In questi ultimi anni hanno mostrato una frequenza variabile tra 4 e 8 meteore/h (ZHR). Il radiante delle kappa Cignidi, visibile per tutta la notte, raggiunge la maggiore altezza sull’orizzonte alla fine del crepuscolo serale a quasi +80 gradi” spiega l’Unione Astrofili Italiani.

Queste sono proprio le notti ideali per ammirarle, sia perché hanno raggiunto il picco della loro visibilità sia perché la nostra luna è quasi assente Le notti del 18/19 e 19/20 agosto di maggiore attività quest’anno saranno favorevoli all’osservazione, dato che la Luna sarà quasi del tutto assente.

Il 19 infatti i è verificato il fenomeno della black moon, la terza di quattro lune nuove che ricadono in una sola stagione: in questo caso 21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e 17 settembre.

Complice la quasi assenza del distrurbo lunare, le Kappa Cignidi avranno a disposizione un bel cielo buio per mostrarsi al mondo. Per trovare il radiante, ossia il punto da cui sembrano avere origine, occorre guardare in direzione della costellazione del Cigno, presente fin dalle prime ore della serie a nord. Col passare delle ore, la costellazione sarà visibile in direzione nord-ovest.

La mappa che segue mostra il cielo alle 21.30 di oggi. Per individuare la costellazione del Cigno si può utilizzare come riferimento la luminosa stella Vega.

Un evento assolutamente da non perdere! Preparate i desideri.

Fonti di riferimento: Uai

