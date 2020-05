Nei cieli degli Usa sono apparse affascinanti “meduse rosse” (e ce ne saranno sempre di più)

Meduse celesti che nuotano nell’aria, spargendo colori vivaci. No, non è un film di fantascienza, ma un fenomeno atmosferico che sta affascinando gli Stati Uniti. “Spettri rossi” stanno attraversando i cieli di vari stati americani. Sono i cosiddetti “Jellyfish sprite”.

Si tratta di un fenomeno atmosferico che si manifesta durante le tempeste, sotto forma di fulmini rossi. Osservarlo è m0lto difficile non solo perché è raro ma perché scompare in una frazione di secondo. Eppure il cacciatore di tempeste Michael Gavan è riuscito a fotografarne uno proprio nei giorni scorsi, il 23 maggio, in Colorado. Per la loro forma ricordano le meduse.

“Erano estremamente luminosi e facilmente visibili ad occhio nudo attraverso il crepuscolo serale! Non sono stato l’unico a vederli. Sono arrivate tante notizie, in molti hanno visto lo sprite” racconta Gavan.

La tempesta è durata così a lungo che Gavan ha avuto il tempo di fissare un obiettivo da 85 mm alla sua fotocamera per realizzare alcuni scatti ravvicinati.

Cosa sono gli Sprite

Tali giochi di luce, noti anche come spettri rossi (in inglese red sprite), spiritello rosso/folletto rosso, o anche semplicemente sprite, si formano tra 65 e 85 km di altitudine e sono in genere innescati da un fulmine. Le luci, simili a stelle filanti, prima si spingono verso il basso e poi verso l’alto, infine scompaiono. Sono principalmente di colore rosso ma man mano che si muono verso il basso passano al viola e poi al blu.

Si tratta di vere e proprie scariche elettriche che si verificano in alto sopra le nuvole temporalesche o cumulonembi, dando origine a una gamma abbastanza varia di forme di colore rosso-arancio che si muovono nel cielo notturno.

Tuttavia, mentre i fulmini scaricano a terra l’elettricità statica partendo da una massa di materia satura, gli spettri rossi la scaricano da una massa posta sopra a quella che ha originato il fulmine.

I primi resoconti visivi risalgono almeno al 1886 ma il fenomeno è stato fotografato per la prima volta il 6 luglio 1989 dagli scienziati dell’Università del Minnesota. Da allora, sono stati fotografati e filmati migliaia di volte.

Il minimo solare potrebbe aumentare la presenza di sprite

Durante la fase di minimo solare, in corso in questo periodo, i raggi cosmici provenienti dallo spazio profondo si riversano nel sistema solare interno ostacolati in misura minore dall’indebolimento del campo magnetico del sole.

Secondo alcuni modelli, i raggi cosmici aiutano gli sprite a formarsi creando percorsi conduttivi nell’atmosfera.

Se è così, ora è un buon momento per cercare Jellyfish sprite.

