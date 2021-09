In arrivo un flusso di vento solare sulla Terra che potrebbe dar vita a incantevoli aurore boreali

Proprio in queste ore è atteso sulla Terra un flusso di vento solare, che potrebbe provocare disturbi geomagnetici ma, fortunatamente, non è previsto nessun blackout elettrico globale.

Anche se il vento solare non sarà abbastanza forte da scatenare una tempesta geomagnetica, sarà sufficiente per dare vita ad affascinanti aurore boreali alle latitudini settentrionali, in Paesi come il Canada.

A comunicarlo è lo Space Weather Prediction Center (SWPC) del National Weather Service, che spiega che “l’attività solare dovrebbe essere molto bassa, con una possibilità di brillamenti di classe C (brillamenti solari minori che hanno poco o nessun effetto sulla Terra) tra il 6 e l’8 settembre”.

Cos’è un vento solare

Il vento solare non è altro che un flusso di particelle e radiazioni elettromagnetiche, provocato dall’espansione della corona solare (parte più esterna dell’atmosfera del Sole). Il vento solare viaggia nello spazio causando perturbazioni magnetiche nel sistema solare. Il vento solare è costituito principalmente da elettroni, protoni e, in una piccola percentuale, da nuclei di elio, la cui velocità di agitazione termica supera la velocità di fuga.

Il nostro Pianeta è interessato da questo flusso di particelle, che hanno una velocità media di 500 km/s. Tale fenomeno provoca le meravigliose aurore polari e può causare vere e proprie tempeste magnetiche, in grado di interferire anche con i satelliti.

Fonte: Space Weather Prediction Center

