Ragazzo cattura immagini incredibili della Terra con la sua GoPro (e un pallone gonfiato a elio)

Si chiama Faber Burgos Sarmiento, è un ragazzo colombiano e ha pubblicato un video che sta letteralmente entusiasmando gli utenti di Internet. Questo influencer ha deciso di registrare passo dopo passo il suo ultimo e rischioso e quasi folle esperimento: il lancio di un gigantesco pallone gonfiato con 1.811 litri di elio, meccanismo utilizzato per sollevare la sua Go Pro, verso lo spazio. Il risultato è stato incredibile e grazie a questo il suo progetto è diventato virale.

Aveva l’autorizzazione dell’Aeronautica Civile per realizzare la sua grande idea, ma non credeva neanche lui di riuscirci. Dopo aver creato la sua sonda fatta in casa, montato la GoPro e gonfiato con cura il gigantesco pallone, Burgos ha lasciato che il suo esperimento prendesse letteralmente il volo.

Con grande incredulità dello stesso realizzatore, col passare del tempo, l’altezza della mongolfiera aumentava sempre di più, fino a raggiungere un luogo incredibile.

“Quello che vedrai dopo è probabilmente una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita”, ha detto l’influencer prima di mostrare le immagini maestose che la sua GoPro ha catturato.

Prima le grandi montagne della Cuitiva, poi la Laguna de Tota. A poco a poco il pallone raggiunge le nuvole, superando di 4 chilometri l’altezza del monte Everest. Questo esperimento sembra non avere limiti, perché dopo aver superato lo strato di ozono, la telecamera ha registrato l’incredibile curvatura della Terra.

Infine, Burgos ha recuperato la sua sonda e non ha esitato a condividere il suo incredibile risultato, che ha avuto un grande riscontro, accumulando milioni di visualizzazioni.

Fonte: CanalRcn

