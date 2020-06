Stasera il romantico incontro tra Giove, Saturno e la luna

E’ ancora spettacolo nel cielo in queste notti di fine primavera. Dopo aver ammirato l’eclissi di luna, il nostro satellite naturale sarà il protagonista di una congiunzione con Giove e Saturno.

Un appuntamento da non perdere che potrebbe risarcirci del parziale flop dell’eclissi del 5 giugno, purtroppo difficile da vedere a causa delle nuvole e della pioggia che hanno guastato la festa un po’ in tutta Italia.

Adesso però tocca al nuovo terzetto d’astri. Già visibili da ieri, Giove, Saturno e la luna saranno a breve distanza tra loro almeno dal nostro punto di vista. Il primo ad affaccarsi in cielo sarà Giove, immediatamente seguito da Saturno. I due giganti del nostro sistema solare sorgeranno attorno alle 23.15 a sudest. Circa un’ora dopo, a far loro compagnia arriverà anche la luna.

La mappa che segue mostra il cielo attorno poco dopo la mezzanotte, guardando verso l’orizzone sud-orientale.

Come mostra l’immagine, la luna si troverà nella costellazione del Capricorno mentre Saturno e Giove saranno vicini a quella del Sagittario.

Il terzetto sarà visibile per tutta la notte e sparirà tra le luci del giorno a Sud.

Un motivo in più per guardare il cielo in queste ultime notti di primavera.

Fonti di riferimento: Uai

