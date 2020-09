Giove e Saturno protagonisti della più bella congiunzione di tutto il 2020 (visibile a occhio nudo)

Non manca molto alla più bella congiunzione di tutto il 2020: Giove e Saturno saranno “vicinissimi” in cielo. Congiunzioni come queste si vedono, in media, ogni 20 anni. E questa è ancora più speciale, perché la più “stretta” dal 1623. Sarà tutto visibile a occhio nudo!

Spettacolo che non possiamo perdere alle porte del prossimo inverno: il 21 dicembre, al crepuscolo, il Gigante Gassoso e il Signore degli Anelli si troveranno nella stessa porzione di cielo, vicini e splendenti come non mai. I pianeti sono perfettamente visibili anche senza strumenti, ma per la vista degli anelli di Saturno è comunque consigliato almeno un binocolo.

Come spiega Earthsky, la congiunzione tra questi due astri è piuttosto rara perché entrambi i pianeti, lontani dalla nostra stella, hanno orbite lunghe: Giove impiega circa 12 anni a compierne una intera mentre Saturno 30 ed è per questo che il gigante gassoso impiega circa 20 anni a raggiungere l’altro pianeta.

L’ultima volta l’evento si è verificato il 28 maggio del 2000 ma i pianeti erano vicini al Sole e quindi non fu facile osservare lo spettacolo. Ma ora è arrivato il momento: tutti con il naso all’insù il prossimo 21 dicembre.

Nella mappa, che mostra il cielo del 21 dicembre alle 17.30 circa, i due pianeti appaiono addirittura sovrapposti per come ci sembreranno vicini alla vista.

Veramente non possiamo perdere questo appuntamento!

Fonti di riferimento: Earthsky

Leggi anche: