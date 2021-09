La foto mozzafiato di un’aurora polare scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale

Tra gli spettacoli naturali più incredibili rientrano indubbiamente le aurore polari. Chi ha avuto la fortuna di vederne una, ad esempio in Scandinavia, ne è rimasto fortemente affascinato. Ma ne avete mai ammirata una dallo spazio? Dall’alto la visione è ancor più emozionante, come mostra la foto pubblicata qualche giorno fa da Thomas Pesquet, fotografo e astronauta francese dell’Agenzia spaziale europea (ESA), che è riuscito a immortalare un’aurora australe a 400 km sopra la Terra, dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A rendere l’aurora particolarmente luminosa è la presenza della luna piena.

Un’altra aurora particolarmente brillante, come un lampo elettrico ma in orizzontale… e verde. Sotto la luna piena, la Terra è così ben illuminata che sembra quasi di essere in pieno giorno. – scrive Pesquet su Facebook, nella didascalia che accompagna lo scatto mozzafiato – Un’altra aurora ma questa è speciale perché è così luminosa. È la luna piena che illumina il lato ombra della Terra quasi come la luce del giorno.