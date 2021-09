Nuovo spettacolo in cielo: tornano le epsilon Perseidi (domani notte il picco)

Le Perseidi non sono finite: non sono le più famose, quelle della famigerata notte di San Lorenzo, ma pur sempre uno sciame atteso e quest’anno particolarmente favorevole all’osservazione. Prepariamo quindi i desideri per il passaggio delle epsilon Perseidi, con picco la notte tra il 5 e il 6 settembre.

Come spiega l’UAI, le epsilon Perseidi sono meteore note da fine ‘800, ritornate di “moda” in questi ultimi anni mostrando frequenza maggiore rispetto al passato e per aver avuto una decisa conferma da parte delle osservazioni video.

E quest’anno saremo ancora più fortunati, in quanto la luna sarà nuova il 7, quindi praticamente non visibile al picco atteso la notte precedente tra il 5 e il 6, quando potremo ammirarle per tutta la notte (tempo permettendo).

Il radiante delle epsilon Perseidi, che si trova nella costellazione di Perseo da cui lo sciame prende il nome, sarà osservabile ancora meglio dalla mezzanotte in poi, salendo poi sull’orizzonte fino al crepuscolo (nella mappa il cielo del 6 settembre alle 0.30 circa).

Se ci sono rimasti dei desideri non espressi da agosto, è questo il momento di riproporli.

Fonti di riferimento: UAI / UAI meteore

