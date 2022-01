Epifania 2022 all’insegna del cielo: occhi puntati sul “bacio” Luna – Giove

Splendida Epifania all’insegna del cielo: il 6 gennaio non possiamo perdere il “bacio” tra Luna e Giove al tramonto. Uno spettacolo non rarissimo ma sempre affascinante.

Come spiega l’UAI, la falce di Luna crescente incontrerà il gigante gassoso Giove nella costellazione dell’Acquario, e lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo dopo il tramonto.

Le congiunzioni Luna-Giove in effetti non sono rarissime, relativamente spesso ci allietano le serate, ma questo non significa che siano banali, anzi. Sono sempre uno spettacolo, anche perché perfettamente visibile senza alcuno strumento.

E anche questa lo sarà (tempo permettendo). Nella mappa il cielo di stasera 6 gennaio 2022 alle 18:30 circa, quando dovremmo tutti puntare gli occhi verso l’orizzonte Sud-Ovest.

Da non perdere!

Fonte: UAI

