Arriva l’anello di fuoco: le regioni da cui si potrà ammirare l’eclissi di sole

Ormai mancano solo due giorni. Poi il cielo ci regalerà un altro spettacolo mozzafiato, uno uno di quelli che non si ammirano tutti i giorni: è l’eclissi anulare di sole, nota anche come anello di fuoco

Archiviata l’eclissi di superluna dello scorso maggio, anche giugno ci riserva delle belle sorprese. Giovedì 10 maggio anche dal nostro paese potremo ammirare l’eclissi di sole.

Su scala mondiale, l’eclissi anulare sarà da record: durerà circa 100 minuti e sarà visibile soprattutto dall’America del Nord. Essa inizierà all’alba in Ontario, Canada (sul lato nord del Lago Superiore), poi attraverserà le zone settentrionali del globo. L’anello di fuoco sarà perfettamente visibile in Groenlandia attorno a mezzogiorno (ora locale).

Potrà essere vista anche dal Canada, dall’estremo nord dell’Alaska, dalla maggior parte dell’Europa e dalle aree occidentali e settentrionali dell’Asia.

@Nasa

L’eclissi sarà visibile anche dall’Italia?

Purtroppo per noi non niente anello di fuoco ma dovremo accontentarci di uno “spicchio” di sole oscurato, nella parte superiore della nostra stella. Nel nostro caso, saranno solo le regioni del Centro-Nord ad ammirarla, e in particolare:

Toscana

Umbria

Abruzzo

Marche

Emilia Romagna

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Lombardia

Liguria

Piemonte

Valle d’Aosta

Gli orari cambieranno in base alla città in cui ci si trova ma in generale l’eclissi parziale potrà essere ammirata dalle 11.30. Ad esempio a Firenze potrà essere osservata dalle 11.50 circa (ora italiana), raggiungendo il picco alle 12.20, per poi concludersi alle 12.50. A Milano, invece, inizierà un po’ prima, alle 11.35, toccando il picco alle 12.18, per concludersi attorno alle 13.

Un evento da non perdere visto che sarà anche l’unica eclissi anulare visibile fino al 2023.