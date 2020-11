Sta per arrivare la spettacolare eclissi della Luna del Castoro

Quarta e ultima eclisse penombrale di Luna per il 2020 in arrivo. Il 30 novembre la Luna del Castoro sarà “offuscata” regalandoci uno spettacolo in cielo, che, nonostante tutto, ancora ci fa emozionare. Non sarà visibile in Italia ma è già pronto lo streaming. Da non perdere.

L’eclisse sarà visibile, tempo permettendo, nel Nord e Sud America, così come in Australia e in alcune zone dell’Asia, i cui residenti potrebbero vedere una luna piena “offuscata” durante la fase massima.

Il fenomeno è forse meno spettacolare dell’eclisse totale di luna, nel corso della quale il nostro satellite viene completamente oscurato dal cono d’ombra proiettato dalla Terra. Ma non è meno affascinante.

L’eclisse penombrale di Luna è così chiamata perché il nostro satellite transita solo per la penombra della Terra, senza essere occultata dall’ombra. Il disco del nostro satellite, in fase di piena, sarà dunque ancora visibile, ma “sbiadito”. Sole, Terra e luna devono comunque essere allineati in quest’ordine.

Lo spettacolo inizierà alle 8.32 ora italiana per terminare alle 12.53 del 30 novembre, passando per il picco atteso alle 10.42. Purtroppo nel nostro Paese la luna sarà sotto l’orizzonte, per cui non potremo ammirare il fenomeno dal vivo.

Ma niente paura, perché è già in programmazione una diretta streaming.

Una curiosità: la Luna piena di novembre, che avremo il piacere di vedere in serata, è chiamata nella tradizione americana Luna del Castoro poiché cade nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero, in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno.

Tutti pronti?

Fonti di riferimento: timeanddate.com

