Eclisse di luna visibile dall’Italia: come ammirare la luna ‘sbiadita’ il prossimo 10 gennaio

Il 2020 inizia subito forte: il 10 del mese, dopo le spettacolari Quadrantidi, ci attende la prima eclisse penombrale di luna (prima di 4 solo quest’anno). Spettacolo da non perdere, nella speranza di un cielo sereno.

Meno evidente dell’eclisse “classica” ma non meno affascinante, è così chiamata perché la Luna transiterà solo per la penombra della Terra, senza essere occultata dall’ombra. Il disco del nostro satellite, in fase di piena, sarà dunque ancora visibile, ma “sbiadito”.

Il fenomeno inizierà il 10 gennaio alle 18.07 per terminare 22.12 (durata complessiva: 4h 5min), con massimo atteso alle 20.10. Orari ottimi per la visibilità dell’eclisse (tempo permettendo), perché la Luna sarà sempre sopra l’orizzonte.

Foto: Nasa

Comunque, per chi non ha possibilità o voglia di seguire l’evento dal vivo (sempre meglio chiaramente) è stato attivato anche un servizio streaming che immortalerà l’eclissi in tutte le sue fasi.

Foto: Timeanddate

Nella mappa il cielo del 10 gennaio alle 20.10 circa, quando è atteso il picco.

Buona visione!

Cover: Virtual Telescope