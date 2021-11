Sta per arrivare l’eclisse parziale di luna più lunga del secolo, durerà più di tre ore

Architettura e design: imparare dal passato per un futuro migliore

Novembre indimenticabile per gli appassionati del cielo: il 19 del mese ammireremo l’eclisse parziale di luna più lunga del secolo. Dalle nostre parti solo alcune regioni, quelle più settentrionali, potrebbero avere la fortuna di godere di una parte di spettacolo dal vivo, ma per tutti è comunque già previsto lo streaming. Da non perdere!

Forse meno spettacolare dell’eclissi di sole, ma non meno affascinante, l’eclissi di luna è la parziale (o totale) copertura dello specchio del nostro satellite a causa dell’ombra della Terra illuminata dal Sole. Lo spettacolo, come sempre, è previsto in coincidenza con la fase di piena.

Come si legge dal sito della Nasa, il 19 novembre il fenomeno, di natura parziale, durerà ben 3 ore 28 minuti e 23 sec, guadagnandosi il titolo di eclisse parziale di luna più lunga del secolo.

Ecco gli orari da segnare in agenda:

Inizio eclisse penombrale 07:02

Inizio eclisse parziale 08:18

Massimo eclisse 10:02

Fine eclisse parziale 11:47

Fine eclisse penombrale 13:03

L’eclisse sarà visibile in gran parte dell’Europa e dell’Asia, in Australia, nell’Africa nord-occidentale, nel Nord e Sud America, nel Pacifico, sull’Atlantico, ma anche nell’Oceano Indiano e nell’Artico.

Come si vede dalla mappa di Timeanddate, per quanto riguarda il nostro Paese, le Regioni settentrionali avranno la possibilità teorica di vedere la fase penombrale. Ma comunque tutti noi potremo usufruire dello streaming, per il quale è partito da tempo il countdown.

E non finisce qui.

Come tutte le eclissi, anche questa avviene in fase di luna piena. Quella del 19 novembre, che i nativi americani chiamavano Luna del Castoro, sarà vicino all’apogeo, ovvero il punto più distante sulla sua orbita rispetto al nostro Pianeta (per l’esattezza perché il suo centro è più lontano di 405.000 chilometri dal centro della Terra).

Per questo potrebbe apparire più piccola del solito (al contrario della Superluna ove avviene l’opposto), e per questo chiamata microluna.

Leggi anche: Sta per arrivare l’eclisse di microluna! La Luna del Castoro darà spettacolo in cielo

Inoltre, come se non bastasse, questa splendida luna sarà in congiunzione con le Pleiadi e le Iadi, proprio la notte del 19 novembre, nella costellazione del Toro, dove brilla Aldebaran, la sua stella più luminosa (nella mappa il cielo del 19 novembre alle 21.00 circa).

Il 19 novembre è una giornata e una notte che davvero non possiamo perdere.

Occhi al cielo!

Fonti: Nasa / Virtual Telescope / Timeanddate

