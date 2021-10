Sta per arrivare l’eclisse di microluna! La Luna del Castoro darà spettacolo in cielo

Novembre indimenticabile per gli appassionati del cielo: ammireremo l’eclisse parziale di microluna il 19 del mese. Una Luna del Castoro più spettacolare che mai.teleg

Dopo la Luna del Cacciatore, il 19 novembre tornerà la luna piena e sarà speciale: il nostro satellite infatti sarà vicino all’apogeo, ovvero il punto più distante sulla sua orbita rispetto al nostro Pianeta (per l’esattezza perché il suo centro è più lontano di 405.000 chilometri dal centro della Terra).

Per questo potrebbe apparire più piccola del solito (al contrario della Superluna ove avviene l’opposto), e per questo chiamata microluna. Il fenomeno forse è meno spettacolare della Super, ma non meno affascinante.

Avremo dunque una micro Luna del Castoro. Come spiega l’Uai, la luna piena di novembre era così chiamata dai nativi poiché cadeva nel periodo in cui si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno. In un’altra interpretazione il nome deriverebbe dal fatto che i castori in questo periodo si stanno preparando per il letargo. Questa luna è poi chiamata anche Frosty, cioè Ghiacciata.

E non finisce qui, perché questa luna piena ci regalerà anche un’eclisse parziale, anche se, purtroppo, non visibile dal nostro Paese. Come spiega Timeanddate, infatti, il nostro satellite sarà sopra l’orizzonte solo per gli osservatori di alcuni Paesi europei, gran parte dell’Asia, Australia, Africa nord-occidentale, Nord America, Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano e Artico. Noi potremo comunque goderci lo streaming, per il quale è già partito il countdown.

Ecco gli orari da segnarci in agenda:

02 Inizio eclissi penombrale

18 Inizio eclisse parziale

02 Massimo eclisse

47 Fine dell’eclisse parziale

03 Fine dell’eclisse penombrale

Occhi puntati… sul pc!

Fonti: Timeanddate / Timeanddate countdown / UAI

