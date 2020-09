Due asteroidi grandi quanto un aereo voleranno oggi vicino alla Terra: due visite in un solo giorno

Due asteroidi passeranno a breve distanza dalla Terra in un giorno. Oggi infatti due rocce spaziali voleranno vicino a noi, come segnalato dalla Nasa. Entrambi hanno le dimensioni di un aereo ma per fortuna, nonostante la notevole vicinanza, non corriamo alcun rischio.

Sembra che gli ultimi mesi siano stati ricchi di visite celesti. Domenica abbiamo atteso con trepidazione il passaggio di 2010 FR, un asteroide paragonabile per dimensioni alal Piramide di Cheope.

Ma non è ancora finita. Per oggi infatti sono attesi altri due corpi celesti, la cui orbita li porterà a due passi da noi considerando le distanze dello spazio. Il primo si chiama 2020 PT4 ed è stato appena scoperto. Secondo le informazioni fornite dal JPL della Nasa 2020 PT4 sembra essere già arrivato pericolosamente vicino alla Terra e ha le dimensioni di un aereo. Stando alle stime attuali esso è lungo circa 36 metri e si trova a sole,01266 unità astronomiche (UA) dalla Terra, circa 1,8 milioni di km. Numeri che sembrano grandi ma in termini astronomici, l’asteroide è molto vicino. Per questo la NASA classifica gli oggetti di questo tipo come NEO (Near-Earth Object). 2020 PT4 si sta avvicinando alla Terra alla velocità relativa di 12,56 km/s e raggiungerà la distanza minima alle 17.52 ora italiana.

Poi toccherà a 2020 RJ. Anche quest’ultimo è stato appena scoperto e il suo passaggio sarà ancora più ravvicinato rispetto a 2020 PT4. Il secondo asteroide infatti volerà a 1,3 milioni di km dalla Terra. Anche le sue dimensioni sono simili, con un diametro di circa 25 metri.

Per nostra fortuna, in entrambi i casi si tratterà di voli sì ravvicinati ma non pericolosi. Unico neo, entrambi sono stati scoperti solo pochi giorni prima del loro passaggio.

Fonti di riferimento: Spaceweather, Nasa

LEGGI anche:

No, ‘asteroide del 2 novembre non è un problema per noi: anche se dovesse colpirci, non farebbe alcun serio danno

Asteroide sconosciuto sfiora la Terra a soli 3mila km: è il volo più vicino mai registrato