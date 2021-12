Spettacolo in cielo! Non perdere la congiunzione Mercurio-Venere con 4 pianeti visibili in cielo a occhio nudo

Mercurio, Venere, Giove e Saturno tutti visibili ad occhio nudo contemporaneamente con i pianeti più vicini al Sole in congiunzione: quella di oggi, 29 dicembre, è davvero una data da segnare sul calendario.

Mercurio e Venere, al tramonto, saranno in congiunzione a Sud-Ovest nella costellazione del Sagittario. Un po’ bassi all’orizzonte potrebbe non essere facilissimo vederli: sarà quindi importante un cielo sereno e lontano da inquinamento luminoso, e una discreta puntualità perchè saranno visibili per poco tempo dal tramonto del Sole (nella mappa il cielo del 29 dicembre alle 17.30 circa).

Come spiega l’UAI, una congiunzione tra due pianeti è comunque sempre un evento che merita uno sguardo, anche perché in questa occasione sarà arricchito dalla presenza di Saturno e Giove nel Capricorno, che porta a 4 il numero di pianeti visibili ad occhio nudo, al crepuscolo, nel cielo occidentale.

Spettacolo davvero imperdibile!

Fonte: UAI

