Questa sera la rara congiunzione tra un ammasso di stelle e Marte, sotto una pioggia di meteore

In attesa di ammirare la luna piena della fragola, il primo plenilunio dell’estate in arrivo il 24 giugno, il 23 il cielo ci regalerà altri spettacoli da ammirare a occhio nudo. Tutto quello che c’è da sapere sulla congiunzione tra Marte e il Presepe e le Sagittaridi.

Solitamente siamo abituati a individuare congiunzioni formate da pianeti o al massimo tra satelliti, come la luna, e altri corpi celesti. Quello che ci attende il 23 giugno però è un evento altrettanto suggestivo ma decisamente più raro: Marte sarà in congiunzione con un intero gruppo di stelle, l’ammasso stellare del Presepe.

Noto anche come M44, tale ammasso sarà visibile nella costellazione del Cancro. A breve distanza sarà facilmente rintracciabile anche il Pianeta Rosso, che creerà un quadro davvero suggestivo.

Come ammirare Marte e l’ammasso stellare

Un incontro suggestivo, un ottimo soggetto per gli astrofotografi. Il 23 giugno il pianeta rosso si troverà proprio al centro dell’ammasso stellare del Presepe, M 44,

spiega l’Uai. Per vedere la congiunzione, sarà necessario guardare in direzione ovest a partire dalle 21 circa del 23 giugno. Marte e l’ammasso stellare saranno visibili fino alle 21.45 circa, poi spariranno sull’orizzonte.

Arrivano anche le Sagittaridi

Ma non sarà l’unico spettacolo da vedere nel corso di queste notti. Il cielo infatti è attraversato anche da uno sciame di meteore caratterizzato dal fatto di regalare “stelle cadenti” molto luminose. Note anche come lambda Sagittaridi, sono osservabili per tutta la notte basse sull’orizzonte. Per individuarlo, basterà cercare la costellazione del Sagittario, che in questo periodo dell’anno è visibile già dalle prime ore della sera, attorno alle 22, a Sud-est.

Due eventi da non perdere.

Fonti di riferimento: Uai

