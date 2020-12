La Luna sfiora Venere, non perdere lo spettacolo di questa notte

In attesa di ammirare la spettacolare congiunzione Giove-Saturno del 21 dicembre, saranno la Luna e Venere a regalarci qualche ora di rara bellezza. I due corpi celesti saranno protagonisti di una nuova congiunzione visibile chiaramente a occhio nudo.

Incrociamo le dita e speriamo che non piova, poi mettiamo la sveglia e no, non lamentiamoci, perchè ne varrà certamente la pena. La Luna e Venere infatti si troveranno a tu per tu nel freddo cielo di dicembre, in una di queste ultime notti autunnali.

Per ammirarle basterà guardare sull’orizzonte a Sud-Est poco prima dell’alba del 12 dicembre. Lì vedremo la sottile falce di Luna calante che sorge, precedendo il pianeta Venere. I due corpi celesti si trovano nella costellazione della Bilancia.

La mappa che segue mostra il cielo di Sud-Est attorno alle 5.30 del mattino. Venere e la Luna spariranno tra le luci dell’alba, ma saranno visibili fino alle 7 immerse nel chiarore del sole.

Non perdete lo spettacolo e inviateci le vostre foto!

Fonti di riferimento: Uai

LEGGI anche: