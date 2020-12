La grande congiunzione oggi crea la rara “stella di natale” nel doodle di google per il solstizio d’inverno

Anche Google celebra la spettacolare congiunzione tra Giove e Saturno attraverso un simpatico doodle dedicato ad uno degli eventi astronomici più attesi del 2020. Quest’anno il solstizio d’inverno del 21 dicembre, che viene considerato il giorno più corto dell’anno, ci regalerà infatti anche un imperdibile show in cielo. La congiunzione dei due pianeti sarebbe stata proprio la “stella” di Betlemme che, secondo il racconto dei Vangeli, guidò i Magi la notte di Natale.

Solitamente i i due pianeti appaiono meno distanti nel cielo ogni 20 anni ed è molto raro che siano così vicini da dare l’illusione di essere un unico corpo celeste. Era infatti dal 1623 che i due pianeti giganti del Sistema Solare non apparivano ad una distanza così ravvicinata. E ci toccherà aspettare il 15 marzo 2080 per avere un’opportunità simile a questa, mentre il prossimo evento astronomico con caratteristiche identiche avverrà nel lontano 2417.

Ecco il doodle dedicato alla congiunzione tra Giove e Saturno:

Come ammirare la congiunzione Giove-Saturno

Anche se il luogo migliore per osservare la spettacolare congiunzione è la zona equatoriale, l’allineamento sarà visibile da qualsiasi punto della Terra se i cieli sono limpidi. Per ammirarli sarà necessario guardare il cielo dopo il tramonto del sole. L’incontro dei giganti del sistema solare sarà visibile a occhio nudo solo per un’ora circa, dalle 17.15 alle 18.30.

Per il grande evento astronomico alcune sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) hanno deciso di unire le loro forze e proporre l’emozionante diretta dal titolo “Giove e Saturno: l’incontro dei giganti”, che potrà essere seguita a partire dalle 17.00 di oggi sui canali Facebook e YouTube di EduInaf.

Fonte: Google/Ansa/Inaf

