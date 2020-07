Cometa Neowise: sta per raggiungere il punto più vicino alla Terra

Non smette di incantare il mondo la splendida cometa Neowise, ormai visibile in orari serali. E nei prossimi giorni questa sfera di ghiaccio e polveri raggiungerà la distanza minima dalla Terra.

Visibile dai primi di luglio, Neowise il 23 si troverà nel punto più vicino a noi. Fra il 22 e il 23 luglio la Neowise sarà infatti alla minima distanza dalla Terra, 104 milioni di km, ma è già in fase di allontanamento dal Sole.

La cometa sarà ancora facilmente osservabile alla sera da metà luglio fino all’inizio di agosto o al mattino fino al 23 luglio.

“In ogni caso, visto che l’altezza sull’orizzonte non sarà mai elevata, bisognerà armarsi di un piccolo binocolo e osservare da luoghi senza luci artificiali. Essendo relativamente brillante, le soddisfazioni non dovrebbero mancare. Tuttavia si tratta sempre di una cometa, quindi l’andamento della luminosità non è prevedibile con certezza: approfittate dei cieli sereni di luglio e andate a caccia della Neowise!” è l’invito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.