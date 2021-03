La cometa Leonard sarà la più luminosa che vedremo nel 2021 (poi sparirà per sempre)

Si chiama Leonard, fino a poco tempo fa non sapevamo neanche che esistesse ma questa nuova cometa potrebbe diventare la più brillante di tutto il 2021, raggiungendo una luminosità tale da poterla vedere a occhio nudo.

Quando si parla di comete, è impossibile fare previsioni ma le premesse per ammirare uno spettacolo eccezionale ci sono tutte. Leonard, nota anche come C/2021 A1, deve il suo nome a Greg Leonard, lo scienziato della Catalina Sky Survey che l’ha avvistata per la prima volta, quando era poco più che un puntino. Col passare delle settimane, mano a mano che si avvicina al sole, la cometa sta diventando sempre più brillante.

Leonard la scoprì il 3 gennaio dal Mount Lemmon Observatory in Arizona. Secondo gli astronomi che la stanno studiando, le immagini finora disponibili sembrano confermare l’esistenza di una coda. Questo corpo celeste è ancora lontano, si trova attualmente tra le orbite di Giove e Marte, ed è diretto verso il sistema solare interno.

Quando potremo ammirare la cometa Leonard

L’attesa è ancora lunga. Per vedere questa cometa dovremo attendere il perielio ossia il momento in cui sarà più vicina al sole, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 2022. Il Jpl della Nasa ha stimato però che l’approccio più vicino alla Terra sarà il 12 dicembre 2021 (intorno alle 14:13 UTC ) quando Leonard sarà a 34 milioni di km da noi.

Le stime indicano che potrebbe raggiungere una magnitudine visiva di circa 5 o anche 4 (più bassa è la magnitudo, più luminosa sarà la cometa). Anche quando sarà al massimo splendore, sarà molto vicina all’orizzonte, a est. Possiamo sperare di vederla con un binocolo fin dai primi giorni di dicembre poco prima dell’alba. La cometa sarà inizialmente visibile dall’emisfero settentrionale.

Sarà visibile ad occhio nudo?

È possibile. Se non perderà la sua “bellezza” a causa del calore del Sole, Leonard potrebbe essere la cometa più luminosa di quest’anno. Una caratteristica sorprendente è che è molto veloce: sta viaggiando a 254.399 km/h o 70,6 km al secondo, rispetto alla Terra.

Leonard, una rarità

La natura ci regala spesso eventi del cielo visibili una volta nella vita. La cometa Leonard potrebbe essere uno di questi. Come rivela EarthSky, la sua orbita iperbolica la porterà solo una volta attraverso il sistema solare interno, poi volerà di nuovo nelle profondità dello spazio.

Sarà l’unica occasione che avremo per vederla.

Fonte di riferimento: EarthSky, MinorPlanetCenter, ,

LEGGI anche: