Occhi al cielo per la Cometa di Natale, potrebbe essere visibile a occhio nudo

Forse non ci guiderà verso un luogo santo, né particolare, ma sarà uno spettacolo indimenticabile: torna la Cometa di Natale, e potrebbe essere visibile anche a occhio nudo. Naso all’insù il 12 dicembre e nei giorni appena successivi!

La cometa Leonard (C/2021 A1), ribattezzata Cometa di Natale, è stata scoperta lo scorso gennaio da GJ Leonard all’Osservatorio del Monte Lemmon e raggiungerà la minima distanza dalla Terra il 12 dicembre 2021 alle 14:54 ora italiana (ma per noi sarà visibile poco prima dell’alba e subito dopo il tramonto), quando sarà a 34 milioni di km da noi.

Si prevede che questa sia la più luminosa cometa dell’anno e, che, dopo aver raggiunto il punto più vicino al Sole il 3 gennaio 2022, non torni più nel nostro Sistema Solare. Quindi davvero non possiamo perdere questo spettacolo irripetibile.

Leggi anche: La cometa Leonard sarà la più luminosa che vedremo nel 2021 (poi sparirà per sempre)

Come spiega la Nasa, in realtà quando e quanto luminosa sarà una cometa è difficile da prevedere, perché non sappiamo mai con certezza quanta polvere e gas emetterà la cometa stessa, visto che queste quantità possono variare di giorno in giorno, e che queste variabili controllano la quantità di luce solare diffusa e riflessa verso di noi, determinando, di fatto, l’intensità dello spettacolo.

C/2021 A1 Leonard near NGC4395 RGB 8x230sec 8" RASA QHY600 Michael Jäger pic.twitter.com/TRXvp9MxLf — Michael Jäger (@Komet123Jager) November 15, 2021

Per questo, pur avendo certezza che il punto più vicino alla Terra sarà raggiunto il 12 dicembre, la luminosità della Leonard potrebbe raggiungere il massimo anche il 13 o il 14 del mese. In particolare, se la cometa dovesse emettere molta polvere, il picco più luminoso potrebbe manifestarsi verso il 14 dicembre, a causa della diffusione della luce che in questo modo arriverà a noi più tardi.

Tieni d’occhio il cielo e presta attenzione alle notizie – scrive la stessa Nasa – perché a volte le comete possono sorprenderci dando grandi esplosioni di gas e polvere mentre si avvicinano al Sole, e osservazioni più recenti e modelli più precisi possono migliorare le previsioni su quanto questa cometa potrebbe diventare visibile

Da non perdere!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Nasa / EarthSky / Michael Jäger/Twitter

Leggi anche: