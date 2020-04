Atlas, la cometa più attesa del 2020 che avremmo dovuto ammirare a maggio, si sta sgretolando

Atlas, la cometa più attesa del 2020 che avremmo dovuto ammirare a maggio sui nostri cieli, si sta invece sgretolando.

La sua visita era una delle più attese di tutto l’anno ma forse resteremo con la bocca asciutta. Sembra che anche lei non voglia saperne di avvicinarsi, in questo periodo di distanziamento sociale.

Un nuovo studio condotto dal Ningbo Education Xinjiang Telescope (NEXT) ha rivelato che la cometa sta dando dei segni tutt’altro che rassicuranti: probabilmente si disintegrerà. Le immagini scattate il 6 aprile scorso hanno mostrato uno pseudo-nucleo allungato allineato con l’asse della coda. Per gli scienziati si tratta di

“una morfologia coerente con un improvviso declino o cessazione della produzione di polvere”.

Negli ultimi mesi, Atlas ha fatto molto parlare di sé, suscitando particolare attenzione tra gli astronomi di tutto il mondo. Essa infatti si sta avvicinando velocemente al sole come poche altre volte è accaduto con altre comete.

Entro la fine di maggio 2020 prometteva di competere con Venere nel cielo al tramonto. Ma recenti sviluppi ritengono che questa possibilità possa svanire al pari della cometa stessa. Il 6 aprile, gli astronomi Quanzhi Ye dell’Università del Maryland e Qicheng Zhang del Caltech hanno riportato nuove immagini, in cui il nucleo della cometa sembra allungarsi

Anche le recenti misurazioni della posizione della cometa sembrano andare nella stessa direzione, come ha spiegato Karl Battams del Naval Research Lab di Washington DC, secondo cui è possibile che questo sia l’inizio della fine.

“L’orbita della cometa è ora influenzata da forze non gravitazionali che sono il risultato di gas che si sollevano dal nucleo della cometa e fanno sì che il nucleo si muova leggermente nella direzione opposta. La maggior parte delle comete attive lo sperimentano in una certa misura, ma le forze non gravitazionali di Atlas si sono attivate molto bruscamente e sono piuttosto forti”.