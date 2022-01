In Olanda un’intera città si è “spenta” per far brillare le stelle nel cielo

Non riusciamo più ad ammirare la bellezza di un cielo stellato: per questo un’intera città in Olanda, Franeker, ha deciso di dire sì al progetto ‘Guardare le stelle’ del designer e attivista ambientale Daan Roosegaarde, condotto in collaborazione con Unesco Paesi Bassi. E sì, si è “spenta”, rinunciando per un po’ a tutte le luci superflue.

Più dell’80% della popolazione mondiale vive sotto cieli inquinati dalla luce, una barriera che ci impedisce di sperimentare la bellezza dell’Universo. L’inquinamento luminoso, inoltre, è un problema ambientale molto serio, che crea non pochi problemi agli animali e quindi agli equilibri, già precari, del nostro pianeta.

Tutti dovrebbero avere il diritto di vedere le stelle in un cielo notturno non inquinato – afferma Kathleen Ferrier, Presidente della Commissione dei Paesi Bassi per l’Unesco – ‘Guardare le stelle’ ti fa sentire connesso gli uni agli altri, siamo tutti parte dell’immenso cosmo. Questo è il patrimonio comune e universale per cui mi impegno. ‘Guardare le stelle’ è un importante passo avanti

Il progetto è una collaborazione tra residenti, governo e aziende di Franeker, Unesco Paesi Bassi e Studio Roosegaarde per spegnere tutte le luci domestiche, i cartelloni pubblicitari e i lampioni non essenziali.

Rimuovendo questo inquinamento luminoso su scala urbana, ‘Guardare le stelle’ consente a tutti di riconnettersi con l’Universo e di sperimentare di nuovo la magia della luce stellare. La sicurezza pubblica viene garantita in stretta collaborazione con il governo locale.

Franeker si è spenta a dicembre 2021, ma l’iniziativa punta a viaggiare in città come Leiden, Sydney, Venezia, Stoccolma e Reykjavik.

Ognuno è ora nella propria piccola bolla, disconnesso l’uno dall’altro. Mi sono reso conto che ogni notte c’è in realtà un’incredibile performance di luce nascosta in alto nel nostro cielo – spiega Daan Roosegaarde – Guardare le stelle’ riporta le stelle nella tua strada. Le stelle sono a un passo

‘Il cielo stellato sopra di me’ diceva uno dei più grandi filosofi della storia. Che, però, non viveva in questo mondo fatto di luci artificiali.

Che si spenga davvero tutto quello che è inutile in ogni parte della Terra.

