Bolide diurno in cielo: migliaia di persone in tutta Italia assistono a uno straordinario spettacolo

Bolide diurno in cielo: no, non è una scia chimica, ma il risultato di un’esplosione in atmosfera che è stata registrata anche dai satelliti. Uno spettacolo raro quanto affascinante e per nulla pericoloso, che è stato visto in Italia centro settentrionale e in alcune zone della Croazia.

Erano le 10.30 del 28 febbraio quando alcuni fortunati, alzando gli occhi al cielo, hanno ammirato il passaggio di un bolide diurno, una sorta di grande stella cadente, ma in pieno giorno. Di colore bianco, ha solcato i cieli italiani seguendo una traiettoria approssimativamente da sud-ovest verso nord-est ed era talmente luminoso da essere perfettamente visibile nonostante la luce del Sole.

I satelliti statunitensi hanno rilevato un’esplosione in cielo alla stessa ora di quanto è apparso il bolide agli occhi dei fortunati passanti, che hanno iniziato a segnalare il suo passaggio sul sito dedicato del progetto PRISMA dell’Inaf.

“Da questi dati satellitari, la quota dell’esplosione del bolide risulta di circa 34,5 km con una velocità del meteoroide, al momento dell’esplosione, di 21,5 km/s – spiega l’Inaf. L’energia sviluppata risulta di circa 0,34 kt (1/50 della bomba atomica di Hiroshima), compatibile con un meteoroide roccioso di circa 1,5 metri di diametro”.

Nulla di pericoloso, solo uno straordinario spettacolo, come si vede dalle foto che sono state condivise sui social e inviate allo stesso INAF, che le ha pubblicate sul suo sito.

