Avvistato nel Nord Italia cerchio di luce attorno al sole: le spettacolari immagini del raro fenomeno

Un anello di luce circonda il sole. Uno spettacolare cerchio luminoso sta letteralmente facendo impazzire tutto il Nord Italia, dalla Liguria al Piemonte, passando per l’Emilia Romagna. Non c’entrano gli alieni e neanche le scie chimiche. Si tratta di un fenomeno naturale che si verifica (anche) in presenza di aria pulita.

Tutta la Liguria lo sta osservando, lo stanno facendo anche gli abitanti di Torino e di Piacenza e sui social le foto spopolano. Un anello di luce sembra circondare il sole. Ma di che si tratta?

A spiegarlo è il Centro Meteorologico Ligure, secondo cui è un particolare fenomeno ottico, noto come alone che

“si forma quando la luce solare è rifatta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell’atmosfera”.

Più precisamente, si tratta di un alone di 22°, che forma appunto un cerchio di 22° attorno al Sole o, a volte ma più raramente, attorno alla Luna.

Quando si crea? Occorrono determinate condizioni: la luce solare deve essere rifratta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell’atmosfera e orientati in tutte le direzioni. Alcuni di essi risultano allineati perpendicolarmente alla luce solare vista da uno specifico osservatore ed è proprio questa luce a “disegnare” il cerchio attorno al sole.

In tanti hanno fotografato lo spettacolare fenomeno, pubblicando le foto sui social network. Tra questi anche il Centro Meteorologico Ligure, che ha postato l’immagine su Instagram:

Oggi è una giornata strana, in un periodo strano, con risvolti anomali.

Ogni tanto qualcosa di bello e strano capita. Strano. #sole pic.twitter.com/hTUt07ZMwP — Gloria (@Gloria_tinuz) April 16, 2020

Il #Sole oggi #16febbraio. C’è qualcuno che mi può aiutare a capire il fenomeno di questo alone scuro molto pronunciato? Grazie. pic.twitter.com/u0vejkKKvL — Paolo Polverosi (@sigmaseisas) April 16, 2020

