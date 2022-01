La magia dell’aurora boreale con la luna piena

L’aurora boreale è uno dei tanti e meravigliosi doni che ci offre Madre Natura, anche se solo chi si avventura in alcuni luoghi della Terra può goderne. È il caso dello sciatore Jari Romppainen, che ha filmato il sorprendente fenomeno naturale a Ranua, un comune nella provincia finlandese della Lapponia.

Le immagini mostrano un nastro verde smeraldo che illumina il cielo, che si lascia ammirare in un paesaggio innevato immerso in un silenzio irreale. A far compagnia all’aurora c’è una meravigliosa luna piena…uno spettacolo più unico che raro! Romppainen ha definito la vista “incredibile”.

Le aurore boreali sono il frutto di una tempesta solare o di un’eruzione di particelle ad alta energia dalla superficie del sole. L’esplosione di radiazioni elettromagnetiche raggiunge la Terra, dove si schianta contro il nostro campo magnetico che converte quell’energia in una meraviglia che incanta. Secondo il sito turistico nazionale della Finlandia, l’aurora boreale è visibile circa 200 notti all’anno dalla Lapponia.

(Leggi anche: Come nascono le aurore boreali? Svelato finalmente il segreto della loro origine)

Fonte: Reuters

