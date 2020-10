Una tempesta solare fa brillare meravigliose aurore boreali nell’estremo Nord

Una tempesta solare prevista e poi verificata sta facendo impazzare le aurore boreali nei cieli dell’estremo Nord. E altre sono attese nei prossimi giorni per chi avrà la fortuna di essere presente ma anche per chi vorrà godersi gli spettacoli diffusi sulla rete.

Un’espulsione di massa coronale si è registrata durante le prime ore di oggi 24 ottobre. Non colpirà la Terra, quindi nessun problema per le nostri reti di comunicazione e GPS. Anzi, spettacoli in vista che stanno già facendo illuminare i freddi cieli al Circolo Polare Artico.

La fonte dell’esplosione sembra essere un filamento di magnetismo vicino al lembo nord-orientale del sole, come riferisce Spaceweather, che ci ha portato vento solare e tante aurore: e mentre queste danzano con le loro indimenticabili luci, la Terra entra in un flusso di vento solare ad alta velocità.

“Quello che stiamo vedendo in questo momento è senza dubbio il migliore dell’intero mese” riferisce Chad Blakley di Lights over Lapland. La cui webcam automatizzata ha scattato incredibili immagini.

Il vento solare fluisce da una sorta di foro settentrionale nell’atmosfera solare. Che appare così ampio da poterci far restare all’interno del flusso di gas per giorni.

“Le prossime notti dovrebbero essere fantastiche!” annuncia entusiasta Blakley.

Fonti di riferimento: Spaceweather / Lights over Lapland

