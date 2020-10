Asteroide grande quanto 3 autobus sta per “sfiorare” la Terra

E’ grande quanto tre autobus e si sta avvicinando sempre di più alla Terra. Il suo nome è 2020 SX3 e l’8 ottobre prossimo quest’asteroide passerà a distanza ravvicinata da noi.

Questa roccia spaziale, scoperta di recente, sta viaggiando a gran velocità verso il nostro pianeta percorrendo 10,9 km al secondo. Anche le sue dimensioni non sono da poco. Secondo le stime effettuate dalal Nasa, il diametro è tra i 38 e 86 metri, circa le dimensioni di tre autobus a due piani messi insieme.

Ma non ci sono solo brutte notizie. Per fortuna, l’asteroide passerà a distanza di sicurezza da noi, volando a 1,7 milioni di km dalla superficie terrestre, circa 4 volte la distanza Terra-Luna. Un’inezia per le distanze celesti ma è abbastanza da garantire la nostra sicurezza.

Ciononostante, tali oggetti spaziali vengono classificati dalla Nasa come Near Earth Object e le loro orbite vengono costantemente monitorate.

L’asteroide raggiungerà il punto più vicino alla Terra l’8 ottobre prossimo, poi si allontanerà.

Una visita inaspettata fino a qualche giorno fa, ma per fortuna priva di conseguenze.

Fonti di riferimento: Spaceweather, Nasa

