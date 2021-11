Presto un asteroide grande come 8 campi da calcio passerà “vicino” a noi (ma nessun pericolo)

8 campi da calcio in cielo: l’asteroide (163899) 2003 SD220, scoperto nel 2003 da cui la sigla, passerà “vicino” a noi il 17 dicembre. Nessun pericolo previsto però, perché, pur essendo classificato come potenzialmente pericoloso, la probabilità di impatto con la Terra è praticamente nulla.

Il corpo celeste passerà a 5,4 milioni di km, circa 14 volte la distanza media Terra – Luna ed è una “vecchia conoscenza”: era stato infatti scoperto infatti il 29 settembre 2003 dall’indagine LONEOS e il suo passaggio era ampiamente previsto.

Leggi anche: Un asteroide grande come la Torre Eiffel si sta avvicinando alla Terra

Come spiega la Nasa, 2003 SD220 ha un periodo di rotazione estremamente lento di circa 12 giorni, ed è stato descritto dalle immagini raccolte negli scorsi anni come un oggetto molto allungato.

Il Minor Planet Center ha classificato il 2003 SD220 come ‘Asteroide potenzialmente pericoloso’ a causa della distanza minima dalla Terra che raggiungerà il 17 dicembre, e si trova nell’elenco NHATS della Nasa dei potenziali bersagli di missioni spaziali, ma in realtà nessuna missione effettiva è stata ancora pianificata per visitare questo asteroide.

(163899) 2003 SD220 è largo circa 800 metri e raggiungerà la sua distanza minima (circa 5,42 milioni di km) per l’esattezza alle 18:26 ora italiana del 17 dicembre, comunque senza alcun rischio per il nostro pianeta.

Fonti: Nasa / Virtual Telescope

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: