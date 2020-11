Asteroide più grande del Duomo di Milano entrerà in collisione con l’orbita terrestre il 7 novembre

E’ lungo oltre 100 metri, non poco per un asteroide e volerà dalle nostre parti sabato 7 novembre. Abbiamo ancora visite. Alto quanto il Duomo di Milano, esso entrerà in collisione con l’orbita terrestre tra pochi giorni. Ma possiamo stare tranquilli. Pur passando a distanza ravvicinata, si troverà a milioni di km da noi.

La Nasa sta comunque monitorando l’asteroide 2020 TY1, che dovrebbe sfrecciare nei pressi della Terra il 7 novembre. Le sue dimensioni stimate variano da 80 a 1870 metri ma secondo le ultime informazioni dovrebbe avere un diametro di circa 103 metri, paragonabile all’altezza del Duomo di Milano. Esso raggiungerà la distanza minima da noi sabato mattina poco dopo le 7.-30.

La roccia spaziale si sta avvicinando a noi a una velocità di 13 km/s. E’ classificata come un asteroide Apollo. Il Center for Near Earth Object Studies della Nasa lo sta monitorando poiché si prevede che passi entro 1,3 unità astronomiche dalla Terra o 14 distanze lunari, relativamente vicino per le distanze dell’universo, pari a5,6 milioni di km.

Ciò significa che è altamente improbabile che la roccia entri in collisione con la Terra ma viste le dimensioni e la “vicinanza” rimane una sorvegliata speciale.

Fonti di riferimento: Spaceweather, Nasa

