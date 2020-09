Asteroide grande il doppio della Piramide di Cheope sta per entrare nell’orbita terrestre

Si chiama 465824 (2010 FR) e nel suo cammino presto incontrerà la Terra. Il 6 settembre quest’asteroide passerà a distanza ravvicinata da noi e secondo le stime potrebbe essere il doppio della Grande Piramide di Cheope.

Uno dopo l’altro. In questi mesi abbiamo avuto varie visite celesti, l’ultima proprio il 1° settembre ma per fortuna senza conseguenze per la vita sulla Terra. In realtà centinaia di asteroidi passano ogni anno nel nostro quartiere celeste. I più vicini e quelli di maggiori dimensioni vengono classificati come “asteroidi potenzialmente pericolosi”.

Tra questi troviamo 2010 FR, che il 6 settembre prossimo farà una capatina da queste parti. Tale asteroide orbita attorno al sole ogni 440 giorni. In base alla sua luminosità e al modo in cui riflette la luce, è stato stimato che il suo diametro potrebbe aggirarsi tra 120 e 273 metri. La Grande Piramide di Giza misura 138 metri circa, giusto per dare un’idea.

Tra pochi giorni, l’orbita di 2010 FR sarà a sole 0,01 UA dal quella terrestre nel punto più vicino, circa 19 volte la distanza Terra-Luna. Ma si tratta pur sempre di milioni di km, in questo caso circa 7,4 milioni quando si troverà alla distanza minima dal nostro pianeta.

Sebbene 465824 (2010 FR) sia stato classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso, fortunatamente gli scienziati del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) hanno stabilito che non metterà a rischio la vita umana. È stato anche classificato come un asteroide Apollo, ciò significa che è un asteroide che attraversa l’orbita terrestre.

Un bel gigante che passerà per fortuna senza conseguenze.

Fonti di riferimento: Nasa, Spaceweather, Spacereference

