Un nuovo asteroide, appena scoperto e grande come il Cristo Redentore, oggi sarà più vicino della Luna

E’ stato appena scoperto, si chiama 2021 CO e oggi sarà più vicino della luna. Occhi puntati sull’asteroide che oggi verrà a farci visita. A individuarlo nei giorni scorsi è stato il Jet Propulsion Laboratory della Nasa.

Ancora una roccia spaziale volerà a due passi da noi. Oggi, 11 febbraio, l’asteroide 2021 CO passerà a 0.9 distanze lunari quindi sarà più vicino del nostro satellite naturale. Al momento si sta avvicinando a una velocità di oltre 11mila km/h ma passerà in tutta sicurezza. Anche se è relativamente vicino, viste le distanze spaziali, volerà comunque a oltre 340mila km da noi.

Si tratta di un asteroide di tutto rispetto, con un diametro di circa 32 metri, grande abbastanza da provocare seri danni se finisse sulla Terra. Le sue dimensioni sono pari a quelle della statua brasiliana del Cristo Redentore.

“I NEO sono comete e asteroidi che sono stati spinti dall’attrazione gravitazionale dei pianeti vicini in orbite che consentono loro di entrare nel vicinato della Terra” spiega la Nasa.

Il passaggio dell’asteroide, che non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, è stato classificato come un “oggetto vicino alla Terra” (NEO) dalla NASA. Ciò consentirà alle agenzie spaziale di saperne di più e trovare nuove informazioni sulle origini e la storia del sistema solare.

Fonti di riferimento: Spaceweather, JPL/Nasa

