Oggi l’asteroide 2020 JA sfiorerà la Terra: sarà più vicino della Luna

Il 29 aprile è venuto a farci visita OR2 1998 e per oggi è previsto un altro “incontro ravvicinato“, quello con 2020 JA, che passerà a circa 240.000 Km dalla Terra, più vicino della Luna che dista da noi 384.400 km.

L’asteroide, grande 9,7-22 metri, è stato immortalato da un’unità robotica chiamata “Elena” (PlaneWave 17″-Paramount ME-SBIG STL-6303E) che ha catturato un’immagine proveniente da un’unica esposizione di 300 secondi, disponibile presso Virtual Telescope.

Nell’immagine le stelle appaiono come lunghe tracce e l’asteroide sembra un punto di luce affilato al centro dell’immagine, indicato come si può vedere da una freccia.

Quando è stata scattata, il 2020 JA si trovava a 1,5 milioni di km dalla Terra e oggi, 3 maggio, raggiungerà la distanza minima da noi, circa 240.000 Km, verso le 19:59 UTC.

L’idea di essere sfiorati da un asteroide non è il massimo ma per fortuna non è considerato rischioso per il Pianeta.

FONTE: The Virtual Telescope

